SÉRÉNISENS Saint-Gély-du-Fesc

SÉRÉNISENS

77 Rue du bois de la vierge Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Composez votre brume d’ambiance unique aux notes festives et chaleureuses. ? Orange, pin ou cannelle… laissez parler votre créativité pour offrir (ou vous offrir) un parfum naturel et réconfortant. Un atelier pour créer avec le cœur et offrir un peu de magie en flacon.

77 Rue du bois de la vierge Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Compose your own unique room mist with warm, festive notes ? Orange, pine or cinnamon? let your creativity do the talking and give yourself (or someone else) a natural, comforting fragrance. A workshop to create from the heart and offer a little magic in a bottle.

German :

Stellen Sie sich einen einzigartigen Raumduft mit festlichen und warmen Noten zusammen. ? Orange, Kiefer oder Zimt? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und verschenken Sie einen natürlichen und beruhigenden Duft (oder schenken Sie sich selbst einen). Ein Workshop, um mit dem Herzen zu kreieren und ein wenig Magie in einem Flakon zu verschenken.

Italiano :

Create la vostra nebbia per ambienti unica con note calde e festose? Arancia, pino o cannella? Lasciate che sia la vostra creatività a parlare e create (o regalatevi) una fragranza naturale e confortante. Un laboratorio per creare con il cuore e offrire una piccola magia in bottiglia.

Espanol :

Cree su propia bruma ambiental única con notas cálidas y festivas ? Naranja, pino o canela… deje que su creatividad hable y cree (o regálese) una fragancia natural y reconfortante. Un taller para crear con el corazón y ofrecer un poco de magia en una botella.

