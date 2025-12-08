SÉRÉNISENS Saint-Gély-du-Fesc

SÉRÉNISENS

77 Rue du bois de la vierge Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Allongé confortablement sur un tapis, laissez-vous emporter par l’univers enchanteur et chaleureux des senteurs de Noël. ? Entre agrumes, épices et bois doux, laissez vos souvenirs et vos émotions s’éveiller dans une ambiance lumineuse et joyeuse. ? Un atelier pour retrouver la chaleur du cœur et la féerie des fêtes.

English :

Lying comfortably on a carpet, let yourself be carried away by the warm and enchanting world of Christmas scents. ? Between citrus fruits, spices and soft woods, let your memories and emotions awaken in a bright and cheerful atmosphere. ? A workshop to rediscover the warmth of the heart and the enchantment of the festive season.

