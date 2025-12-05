SÉRÉNISENS

77 Rue du bois de la vierge Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Offrez-vous une parenthèse de douceur avant l’effervescence des fêtes. ? Grâce à des automassages simples des mains et aux huiles essentielles relaxantes et équilibrantes, libérez les tensions mentales, harmonisez votre respiration et retrouvez votre sérénité intérieure. ? Un atelier pour ralentir, souffler et savourer pleinement la période des fêtes.

Offrez-vous une parenthèse de douceur avant l’effervescence des fêtes. ? Grâce à des automassages simples des mains et aux huiles essentielles relaxantes et équilibrantes, libérez les tensions mentales, harmonisez votre respiration et retrouvez votre sérénité intérieure. ? Un atelier pour ralentir, souffler et savourer pleinement la période des fêtes. .

77 Rue du bois de la vierge Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a gentle interlude before the hustle and bustle of the festive season. ? Using simple hand self-massages and relaxing, balancing essential oils, release mental tension, harmonize your breathing and rediscover your inner serenity. ? A workshop to slow down, breathe easy and enjoy the festive season to the full.

L’événement SÉRÉNISENS Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-12-03 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP