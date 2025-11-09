Serge Forté trio en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Serge Forté trio en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 9 novembre 2025.

« Serge Forté signe un nouvel opus où la musique de son incroyable trio va directement à la source de certaines chansons de notre patrimoine national. » La Terrasse

« Serge Forté joue dans un climat d’inspiration et de respiration. L’âme de Chopin n’est pas interprétée, revisitée, ou copiée – elle est sublimée avec la définition exacte et relative du dictionnaire : « distiller les éléments volatils. » Franck Ténot

Serge Forté : piano

Fabien Meissonnier : batterie

Marc Michel Le Bevillon : basse

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, Chopin & more — « Serge Forté maîtrise l’alchimie qui réchauffe les cœurs. » JAZZMAN

Le dimanche 09 novembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/