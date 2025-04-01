SERGE PAPAGALLI – SUMMUM Grenoble

SERGE PAPAGALLI – SUMMUM Grenoble vendredi 19 mars 2027.

SERGE PAPAGALLI Début : 2027-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : SERGE PAPAGALLI- LE SOLO DES 80 ANS !Bien sûr, vous l’avez ressenti, ce titre se lit d’une seule façon, mais s’entend de deux façons. C’est bien le but.Comme d’habitude depuis 55 ans, je vais essayer de vous faire rire du temps qui passe et qui rapace.Deux idées essentielles. Vivre, c’est super agréable.Pas toujours, mais la plupart du temps. C’est cool.Le temps, lui, s’écoule. C’est moins drôle.Une bonne raison pour rire des plaisirs de la vie et de l’inconvénient des années qui défilent depuis 80 ans en ce qui me concerne en cette année 2027 qui arrive et qui permettra, je l’espère, de nous retrouver et de passer du bon temps ensemble.Une pensée positive ? 80 ans, ce sont 29?200 apéros. Ça se respecte !Et comme dit le chat de Deluck : «?Ne pleurons pas sur le temps qui passe, ça éteint les bougies d’anniversaire?».À bientôt !Serge Papagalli

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38