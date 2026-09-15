SERGGE BEY : LA PAROLE DES BÂTONS BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SERGGE BEY : LA PAROLE DES BÂTONS

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-19

Serge Pey investit la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Découvrez La parole des bâtons, une exposition permanente imaginée par le poète et plasticien toulousain Serge Pey. Fruit d’une résidence de création menée toute la saison 2025-2026, le projet investit les 24 vitrines art déco de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.

À travers ses œuvres plastiques, mais aussi des livres, manuscrits et archives personnelles donnés à la bibliothèque, Serge Pey fait entrer son univers dans le patrimoine de la Ville. Une exposition qui mêle poésie, arts plastiques et mémoire pour offrir un nouveau regard sur l’œuvre de cet artiste toulousain.

Des visites guidées en présence de Serge Pey sont proposées les 19 et 20 septembre à 11h30, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. .

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie mediation.bep@mairie-toulouse.fr

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English :

Serge Pey takes over the Study and Heritage Library.

L’événement SERGGE BEY : LA PAROLE DES BÂTONS Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE