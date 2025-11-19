SERGIO CORTES – ESPACE MAYENNE Laval

WILLIAM PILET Début : 2026-03-19 à 19:00. Tarif : – euros.

WILLIAM PILETNormal n’existe pasDécouvert dans La France à un incroyable talent, William Pilet arrive sur scène ! « La sagesse ne consiste pas à éviter la folie, mais à savoir quand la laisser s’exprimer. » – Elbert HubbardDans la nouvelle version de son spectacle, William Pilet déconstruit les normes, le conforme et la logique. Il nous invite dans son esprit, un véritable cabinet de curiosités, où le chaos devient source de rires, de surprises et de réflexion. Expérience déroutante mais maîtrisée, son univers est un mélange unique de poésie, folie et humour absurde. À mi-chemin entre dandy et philosophe, il promet un voyage intense et libérateur, loin du regard des autres.Un spectacle de William PiletMise en scène Eric ThéobaldDu 10 octobre 2025 au 30 avril 2026 à 19h00Carre Or : 42 euros / 1ère catégorie : 35 euros / 2ème catégorie : 28 euros Durée : 1h10 sans entracte / Placement numérotéTHEATRE GAITE RIVE GAUCHE6 rue de la Gaité 75014 Paris

