SERGIO CORTES – MIN DE CAVAILLON Cavaillon

SERGIO CORTES Début : 2025-10-18 à 21:00. Tarif : – euros.

SAS MINNIGHT EVENTS PRÉSENTE : SERGIO CORTESen accord avec L&CO PRODUCTION, PRÉSENTE : SERGIO CORTES Le MEILLEUR SHOW Michael Jackson AU MONDE est en France ! Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas cette date exclusive pour le sud-est, de la tournée française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop ! Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10 musiciens et danseurs sur scène. Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie qu’était Michael ! Parking gratuitPossibilité Bar/Snacking : 2h avant le concert et 2h après le concert.

MIN DE CAVAILLON 92 AVENUE PIERRE GRAND 84300 Cavaillon 84