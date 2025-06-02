SERGIO CORTES – ZENITH D’AMIENS Amiens

SERGIO CORTES Début : 2025-12-14 à 18:00. Tarif : – euros.

L&CO PRODUCTION PRESENTE : SERGIO CORTESLe MEILLEUR SHOW Michael Jackson AU MONDE est en France ! Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas les premières dates de la tournée Française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop ! Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10 musiciens et danseurs sur scène.Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie qu’était Michael !

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80