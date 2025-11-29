SERGIO CORTES – ZENITH DE CAEN Caen

SERGIO CORTES – ZENITH DE CAEN Caen samedi 29 novembre 2025.

SERGIO CORTES Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

L&CO PRESENTE : SERGIO CORTESLe MEILLEUR SHOW Michael Jackson AU MONDE est en France !Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique et une partie de l’Europe, ne manquez pas les premières dates de la tournée Française du meilleur tribute au Monde du Roi de la Pop !Redécouvrez tous les plus grands tubes de Michael Jackson interprétés par Sergio Cortés dans un show époustouflant de 2 heures, 100% LIVE, accompagné de 10 musiciens et danseurs sur scène.Pour Sergio Cortés, qui a été sa doublure, cette tournée est un hommage au génie qu’était Michael !

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14