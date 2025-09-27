Série Cantates – Opus 1 + 2Compagnie danse Louis Barreau L’Odyssée Orvault

Série Cantates – Opus 1 + 2Compagnie danse Louis Barreau L’Odyssée Orvault samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:30 – 21:30

Gratuit : non De 2 à 6€ Tout public

Premier et deuxième volets d’une série chorégraphique sur les cantates de Jean-Sébastien Bach, l’un est un solo mettant en partage la riche diversité et la force philosophique de la musique, entre technicité et épure ; l’autre est un duo tissant un riche entrelacs de musique incarnée dans l’espace et le temps, entre unissons, répétitions, variations et contrepoints.Un spectacle accueilli dans le cadre du dispositif Qui vive !, avec le soutien de Nantes Métropole.

L’Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/112-Serie-Cantates-Opus-1-2?session=112