Série-Concert | Breaking Bad Creil

Découvrez La Mouche, épisode emblématique de la série culte Breaking Bad, revisité en série-concert unique. La tension et l’atmosphère oppressante de ce huis clos sont sublimées par une création musicale originale, signée Yohan Landry (Microfilm) et Benoit Gaucher (Nesseria). Jeudi 26 mars. Gratuit

Découvrez La Mouche, épisode emblématique de la série culte Breaking Bad, revisité en série-concert unique. La tension et l’atmosphère oppressante de ce huis clos sont sublimées par une création musicale originale, signée Yohan Landry (Microfilm) et Benoit Gaucher (Nesseria). Une expérience immersive qui mêle image et musique live, offrant un nouveau regard sur cet épisode mythique.

Une proposition innovante pour les fans de séries et de musique, portée par une coproduction culturelle engagée.

Rendez-vous Jeudi 26 mars à 19h

Gratuit.

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

Discover La Mouche, the iconic episode from the cult series Breaking Bad, revisited as a unique concert-series. The tension and oppressive atmosphere of this closed-door show are enhanced by an original musical creation by Yohan Landry (Microfilm) and Benoit Gaucher (Nesseria). Thursday, March 26. Free

