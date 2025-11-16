Série-Concert Breaking Bad La Mouche Chalon-sur-Saône

Série-Concert Breaking Bad La Mouche Chalon-sur-Saône dimanche 16 novembre 2025.

Série-Concert Breaking Bad La Mouche

LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Découvrez La Mouche, épisode emblématique de la série culte Breaking Bad, revisité en série-concert unique. La tension et l’atmosphère oppressante de ce huis clos sont sublimées par une création musicale originale, signée Yohan Landry (Microfilm) et Benoit Gaucher (Nesseria). Une expérience immersive qui mêle image et musique live, offrant un nouveau regard sur cet épisode mythique.

Une proposition innovante pour les fans de séries et de musique, portée par une coproduction culturelle engagée.

Saison 3, épisode 10 Réalisé par Rian Johnson (46 min, 2010) VOST. .

LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

English : Série-Concert Breaking Bad La Mouche

German : Série-Concert Breaking Bad La Mouche

Italiano :

Espanol :

L’événement Série-Concert Breaking Bad La Mouche Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I