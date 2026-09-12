Série de 3 expositions Au coeur du Patrimoine Rodez

Informations pratiques

Rodez

Série de 3 expositions Au coeur du Patrimoine

41 Rue Béteille Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-09-17

La Maison de Ma Région de Rodez vous propose 3 expositions.

Au programme 3 expositions

LES PATRIMOINES DE L’EAU, par la Région Occitanie

Proposé par la Direction de la Culture et du Patrimoine dans cadre du projet transversal de recherche et valorisation Au bord de l’eau . Ce concours photographique organisé au printemps donnait l’opportunité de s’intéresser et mettre en valeur l’eau, ressource essentielle et fragile, ainsi que le patrimoine, souvent méconnu, construit autour, par ou pour elle.

Depuis 30 années au service du petit patrimoine public, privé

La Fondation du Patrimoine, oeuvre depuis 30 ans pour la sauvegarde et la transmission du petit patrimoine. Elle a avec la mission Bern, l’incendie de ND de Paris, franchi un autre cap en soutenant, en plus de ses missions de toujours, les candidatures de vos projets auprès de nombreux mécènes. L’exposition qui vous est présentée en partenariat avec la maison de Ma Région de Rodez est une illustration de la diversité des projets accompagnés en Aveyron depuis 30 ans, une occasion de vous rencontrer pour concrétiser les vôtres.

Au Coeur de Notre-Dame de Rodez, par Florence CASTELBOU,

Un voyage photographique à l’intérieur de la cathédrale ruthénoise, joyau du patrimoine aveyronnais et classée au titre des Monuments historiques. L’œil de Florence Castelbou révèle la beauté exceptionnelle de ce monument, l’une des plus belles cathédrales de France. Elle présentera et dédicacera également son livre Au Coeur de Notre-Dame de Rodez paru en décembre dernier. .

41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12

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English :

The Maison de Ma Région in Rodez is hosting three exhibitions.

L’événement Série de 3 expositions Au coeur du Patrimoine Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)