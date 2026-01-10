Série de conf’ – Journée mondiale contre le cancer Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Inscription recommadée Gratuit sur inscription : https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/serie-de-conf-mercredi-4-fevrier/ Tout public

À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, l’Hôpital Privé du Confluent propose une série de mini-conférences pour s’informer sur le cancer, mieux comprendre les traitements et mieux vivre la maladie au quotidien. 14h – Partie I : Environnement et cancer> Comprendre l’impact de l’environnement pour prévenir le cancer – Pr Samson M. 15h – Partie II : Nouvelles thérapeutiques en cancérologie> Immunothérapie : Comment ça marche ? Qui en bénéficie ? – Dr Blonz C.> Techniques chirurgicales en onco-thoracique – Dr N’Gabou U.-D.> Biopsie liquide : Pour qui et comment ? – Dr Boré P. 16h30 – Partie III : Accompagnement et soins de support> Un nouvel Hôpital de Jour dédié au “Début de traitement” – Dr Grasset C.> Cureety : La télésurveillance pendant le traitement – F. Gauduchon> Cancer@Work : Concilier maladie et travail – M. Testud-Couedic Événement ouvert au grand public. Mercredi 4 février 2026 de 14h à 18hPorte 6 – Centre de conférence

Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises Nantes Sud Nantes 44200

02 28 25 50 00 http://www.groupeconfluent.fr/fr/ https://hopitalpriveconfluent.vivalto-sante.com/serie-de-conf-mercredi-4-fevrier/



Afficher la carte du lieu Hôpital privé du Confluent / Nouvelles Cliniques Nantaises et trouvez le meilleur itinéraire

