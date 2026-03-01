SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims
SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims samedi 28 mars 2026.
SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE
Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
THÉÂTRE SONORE
Dès 12 ans
Les élèves comédiens, en collaboration avec la classe de composition, vous présentent dans cette prestation publique, leur travail autour de l’écriture épistolaire à travers une histoire enregistrée sur plusieurs épisodes sous forme de podcast et d’une représentation publique.
DISTRIBUTION
Élèves COP et cycle 3 théâtre
Élèves de composition
Louise Roch metteuse en scène
André Serre-Milan composition .
Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est
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English : SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE
L’événement SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès