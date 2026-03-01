SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR Reims

SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

THÉÂTRE SONORE

Dès 12 ans

Les élèves comédiens, en collaboration avec la classe de composition, vous présentent dans cette prestation publique, leur travail autour de l’écriture épistolaire à travers une histoire enregistrée sur plusieurs épisodes sous forme de podcast et d’une représentation publique.

DISTRIBUTION

Élèves COP et cycle 3 théâtre

Élèves de composition

Louise Roch metteuse en scène

André Serre-Milan composition .

Le Conservatoire à Rayonnement Régional CRR 20 Rue Gambetta Reims 51100 Marne Grand Est

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English : SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE

L’événement SÉRIE ÉPISTOLAIRE SONORE Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès