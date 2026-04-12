-Séries mexicaine- galerie d’art « Rendez-vous » Montfaucon 15 avril – 14 juin Entrée libre et gratuite

La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition de l’artiste Micaela Diaz du 15 avril au 14 juin 2026 , Hameau les Gillotins, 02540 Montfaucon. L’exposition se compose de 22 photographies.

La galerie d’art « Rendez-vous » vous propose l’exposition de l’artiste Micaela Diaz du 15 avril au 14 juin 2026 , Hameau les Gillotins, 02540 Montfaucon.

L’exposition se compose de 22 photographies.

Le vernissage a lieu le samedi 18/04/2026 à 18h30, la réservation est obligatoire à [e@g-rdv.com](mailto:e@g-rdv.com)

La galerie est ouverte tous les jours de 10h à 18h, l’entrée est libre et gratuite.

Pour plus d’informations : g-rdv.com

Micaela Diaz vit et travaille à Chateau-thierry. Artiste visuel formée au cinéma et à la photographie, Micaela Diaz développe depuis plusieurs années un travail autour de la mémoire, de la matière et du regard. Ses créations oscillent entre image fixe et mouvement, entre trace documentaire et expression plastique. Elle collabore régulièrement avec des artistes et des institutions culturelles, tout en menant une recherche personnelle sur le rapport au territoire et à l’humain. Son espace d’exploration privilégié reste la photographie, qu’elle aborde comme un lieu de respiration et de présence au monde.

Ces photographies ont été prises au Mexique entre 2017 et 2025, au fil de séjours où la couleur, la lumière et la matière se sont imposées comme langage.

Là-bas, Micaela retrouve une proximité essentielle avec l’organique : la terre, les fibres, la végétation, les murs brûlés par le soleil. Chaque image est née d’une rencontre avec cette nature vivante et généreuse, parfois rude, toujours vibrante.

Son regard s’y est nourri d’une attention au détail, à la texture, à la trace du geste humain. L’artisanat, les arts graphiques : tout s’y confond dans une même pulsation. Photographier devient alors une manière d’habiter, de tisser un lien avec la matière et le temps.

Cette série est un carnet de traversée — entre observation et ressenti, entre étrangeté et familiarité. Une tentative de traduire, en images, ce que le Mexique lui donne à voir et à sentir : la beauté de ce qui vit, respire, et s’effrite doucement sous la lumière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T19:00:00.000+02:00

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https://g-rdv.com

galerie d’art « Rendez-vous » les gillotins Montfaucon 02540 Aisne



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