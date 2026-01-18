Series Qualifications Freeride World Tour 2026 Vallons de La Meije La Grave

Series Qualifications Freeride World Tour 2026

La Grave accueillera une étape du FWT Qualifier 4★, diffusée en direct, rassemblant quelques-uns des meilleurs riders du moment, prêts à affronter l’une des faces les plus mythiques des Alpes.

English : Qualification Series Freeride World Tour 2026

La Grave will host a FWT Qualifier 4★ event, broadcast live, gathering some of the best riders on the circuit ready to take on one of the most iconic faces in the Alps.

Between glaciers, steep couloirs, and massive verticals, La Grave delivers a raw mountain experience where commitment and control make all the difference.

