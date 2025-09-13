Sérigny en fête (vide grenier et animations) Belforêt-en-Perche

Sérigny en fête (vide grenier et animations) Belforêt-en-Perche samedi 13 septembre 2025.

Sérigny en fête (vide grenier et animations)

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Samedi Soirée repas dansante (23€/pers. et 10€/enfant -12 ans)

Réservation avant le 08/09/25

Dimanche

Vide grenier sans inscription (5€/10m. Gratuit pour les habitants de Belforêt en Perche).

Animations défilé de tracteurs, balades à poney, jeux équins, jeux en bois géants …

Buvette & restauration sur place. .

Bourg de Serigny Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 7 67 08 09 93 mazuriervalerie71@gmail.com

