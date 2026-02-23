Sérigraphie Hall Rennes 27 – 29 mars Ille-et-Vilaine

Apportez votre propre textile (t-shirt, tote bag, etc.) et **Lartisanais** s’occupe de les customiser avec un design unique du festival.

**Lartisanais** est un atelier d’impression textile basé à Rennes spécialisé dans la sérigraphie, une technique d’impression traditionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



