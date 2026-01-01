Serious Game “Construire un futur résilient” La Maison des Canaux Paris

Comment faire société dans un monde aux ressources finies ?

Réchauffement climatique, transition énergétique, tension sur les matières premières, effondrement de la biodiversité, nouvelles attentes sociétales… Nous entrons dans un monde où les crises se superposent.

L’atelier Work in Resilient World propose, à partir de données scientifiques (Rapport du GIEC, IPBES… ) de se projeter dans des futurs possibles et d’élaborer des plans d’adaptation en mobilisant l’intelligence collective.

C’est un Serious Game où vous planchez en groupe sur des actions de résilience

Un atelier d’intelligence collective pour construire un futur résilient !

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h00 à 21h30

payant

L’atelier vous est proposé avec un tarif libre et conscient.

Public adultes.

La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

