SERIOUS GAME Les folles expériences du Professeur Samson Maison de quartier Georges Moustaki Le Mans

SERIOUS GAME Les folles expériences du Professeur Samson

Maison de quartier Georges Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-24 2026-01-25

Venez déjouer les machinations du Professeur Samson !

Fin du 19ème siècle, le Professeur Samson et son assistante Eva Carme ont inventé une arme révolutionnaire anacoustique qui peut réduire la Terre au monde du silence.

Constantin Tamarre, second assistant du professeur et cobaye malgré lui, est bien décidé à détruire cette arme avant sa mise en fonctionnement. Malheureusement le Professeur a enfermé l’arme dans un caisson blindé et l’a programmée pour qu’elle s’active au bout de 30 minutes ! Faites vite, avant que la mélodie ne s’évanouisse…

A partir de 10 ans

6 personnes par session de jeu

Durée du jeu 45 min environ

Réservation obligatoire

Dans le cadre de Le Mans Sonore .

Maison de quartier Georges Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire mscontact@maine-sciences.org

