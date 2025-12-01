SERIOUS GAME « OPÉRATION HÉRAULT LIBRE » Montpellier

SERIOUS GAME « OPÉRATION HÉRAULT LIBRE »

Plongez dans l’histoire de la Résistance dans l’Hérault !

Ce serious game immersif vous propose de vous glisser, en équipe, dans la peau de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers des missions inspirées de faits réels et basées sur des documents d’archives, vous devrez déjouer les pièges, faire les bons choix et coordonner vos actions pour libérer le département de l’occupant. Un jeu coopératif palpitant, accessible dès 13 ans, pour découvrir autrement l’histoire locale et l’engagement des femmes et des hommes de la Résistance.

Durée 1h30

Tout publics, adultes et jeunes à partir de 13 ans.

Gratuit, sur réservation dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15 novembre. .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

English :

Immerse yourself in the history of the Resistance in Hérault!

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte der Résistance im Hérault!

Italiano :

Immergetevi nella storia della Resistenza nell’Hérault!

Espanol :

Sumérjase en la historia de la Resistencia en el Hérault

