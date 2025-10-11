Sernhac, les sentiers de l’aqueduc Rendez-vous Parking Vallon Sernhac
Sernhac, les sentiers de l’aqueduc
Dans les gorges du Gardon, le village de Sernhac est traversé par l’aqueduc romain reliant Uzès à Nîmes.
Rendez-vous Parking Vallon Chemin des Cantarelles Sernhac 30210 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
In the Gardon gorges, the village of Sernhac is crossed by the Roman aqueduct linking Uzès to Nîmes.
German :
In den Schluchten des Gardon liegt das Dorf Sernhac, durch das das römische Aquädukt von Uzès nach Nîmes führt.
Italiano :
Nelle gole del Gardon, il villaggio di Sernhac è attraversato dall’acquedotto romano che collega Uzès a Nîmes.
Espanol :
En las gargantas del Gardon, el pueblo de Sernhac está atravesado por el acueducto romano que une Uzès con Nîmes.
