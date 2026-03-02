Sernhac, les sentiers de l’aqueduc RDV Parking Vallon Sernhac
Sernhac, les sentiers de l’aqueduc
RDV Parking Vallon Chemin des Cantarelles Sernhac Gard
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Dans les gorges du Gardon, le village de Sernhac est traversé par l’aqueduc romain reliant Uzès à Nîmes.
RDV Parking Vallon Chemin des Cantarelles Sernhac 30210 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com
English :
In the Gardon gorges, the village of Sernhac is crossed by the Roman aqueduct linking Uzès to Nîmes.
