Serre Che Snow Trail

Départ village de la Salle La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Vivez l’aventure 100 % nature à plus de 2000 m à l’occasion de la 9ème édition !

.

Départ village de la Salle La Salle-les-Alpes 05240 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Serre Che Snow Trail

Experience a 100% natural adventure at an altitude of over 2000 m for the 9th edition!

L’événement Serre Che Snow Trail La Salle-les-Alpes a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon