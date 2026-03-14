SERVIAN BLUES FESTIVAL 2026

Rue Occitanie Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Une immersion totale dans l’histoire du Blues ! Sous le parrainage de Christian Surville, vivez une soirée unique mêlant le Blues-Rock sauvage de Jacob Wild, le Gospel vibrant d’Emma Lamadji et le Blues métissé d’Hermes Fury.

Le Servian Blues Festival revient pour une édition incandescente à La Parenthèse !

La soirée sera orchestrée par Christian Surville, parrain du festival, qui assurera le fil rouge musical pour nous conter l’histoire du Blues entre chaque set.

Au programme

• 19h45 Jacob Wild Véritable homme-orchestre, il livre un blues-rock sauvage avec harmonica et batterie home-made .

• 21h00 Gospelize It Project feat. Emma Lamadji Un gospel moderne et puissant pour une dose pure d’énergie et d’espérance.

• 22h30 Hermes Fury Un voyage musical des racines africaines jusqu’au Mississippi, entre guitares lourdes et grooves modernes.

Une soirée conviviale et immersive pour tous les amoureux de la note bleue . .

Rue Occitanie Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 97 29 billetterie.laparenthese@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Total immersion in the history of the Blues! Under the patronage of Christian Surville, enjoy a unique evening combining the wild Blues-Rock of Jacob Wild, the vibrant Gospel of Emma Lamadji and the mixed Blues of Hermes Fury.

L’événement SERVIAN BLUES FESTIVAL 2026 Servian a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34