SERVIAN BLUES FESTIVAL – LA PARENTHESE Servian

SERVIAN BLUES FESTIVAL Début : 2026-04-11 à 19:30. Tarif : – euros.

Cette nouvelle édition du Servian Blues Festival sera animée par Christian Surville, parrain du Festival ; accompagné d’un guitariste, il sera le fil rouge musical de la soirée, retraçant l’histoire du Blues et présentant chaque concert dans une ambiance conviviale et immersive.Au programme:19h45 Jacob WILDHomme-orchestrre intense, harmonica, guitares et batterie home made au pieds : un set sauvage mêlant compositions et réinterprétation blues-rock.21h Gospelize it project feat. Emma LamadjiUn gospel moderne et vibrant, porté par la voix puissante d’Emma et une chorale généreuse. Foi, espérance et énergie partagée.22h30 Hermes FuryBlues métissé et incandescent – des racines aficaines au Mississippi, guitare lourde et grooves modernes pour un voyage puissant.Une soirée unique où se mêlent gospel envoûtant, bleues sauvage et rock rugueux, dans un récit vivant porté par des artistes passionnés.sur place restauration et bar.ouverture des portes 19h

LA PARENTHESE CHEMIN DE LA PASCALE 34290 Servian 34