Service à la personne : AZAE recrute en CDI ! – Agence RENNES NORD Rennes 24 juin 2025

Envie d’exercer un métier dynamique, centré sur l’aide ? d’être utile ?Participez à notre réunion d’information avec l’entreprise AZAE pour découvrir ses opportunités d’emploi d’assistant(e) de vie ET aide ménager(ère), en CDI, temps complet ou temps partiel au choix.Les postes proposés :AUXILIAIRE DE VIE : principalement sur les secteurs de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson, Pacé, Mordelles, Bruz, JanzéProfil recherché : diplômé ou 3 ans d’expérience – Permis nécessaire sauf pour les postes à Rennes – Horaires entre 9h et 18h (voire 19h) 1 week-end sur 2 travaillé-AIDE MENAGER.E : principalement sur les secteurs de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson, Pacé, Mordelles, Bruz, Janzéprofil recherché : Pas de formation ou d’expérience demandées – Permis nécessaire sauf pour les postes à Rennes – Horaires en journéeAZAE propose un accompagnement à la prise de poste par du tutorat et offres de nombreux avantages à ses collaborateurs.

Présentation de l’entreprise AZAE et des postes à pourvoirPuis entretiens individuels courts avec l’équipe d’AZAERéservez votre matinée et n’oubliez pas d’apporter votre CV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-24T09:15:00.000+02:00

Fin : 2025-06-24T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine