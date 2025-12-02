SERVICE APRES VIE – COMEDIE DE RENNES Rennes

SERVICE APRES VIE Début : 2025-12-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Reine des Enfers, Matrone des Damnés, Gardienne des Âmes, Perséphone passe ses journées à tamponner, classer, juger les dossiers des nouveaux arrivants aux portes du Shéol. Une routine…infernale.Mais voilà qu’un soir débarque Ruben. Un jeune homme récalcitrant, insolent peut-être, touchant surtout, et bien décidé à plaider sa cause !Dans ce seul en scène mêlant musique, poésie et un soupçon de magie, Perséphone ouvre le dernier dossier de la journée : celui d’un garçon attachant au passé chargé et au grand cœur. Peut-être, pour une fois, laissera-t-elle la porte entrebâillée…

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35