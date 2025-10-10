SERVICE COMPRIS Le Blanc

SERVICE COMPRIS Le Blanc vendredi 10 octobre 2025.

SERVICE COMPRIS

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 21:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Un spectacle frais, dynamique et interactif. Plongé dans l’ambiance d’un cabaret‑bar, le public commande ses

improvisations qui seront servies avec chic et humour, par des serveurs enthousiastes et déjantés. Avec les comédiens de le Ligue d’Improvisation de Touraine.

Menée par qutre comédiens improvisateurs professionnels et aguerris, l’équipe de Service Compris se distribue les rôles d’un patron de bar et de trois serveurs, accompagnés d’un DJ qui poctue la soirée de musique choisies. Entre folles chorégraphies et défis de toutes sortes, les sereurs mettent un point d’honneur à ravir le public. Une formule fraîche, dynamique et interactive qui fait l’unanimité.

N’hésitez pas, ils sont prêts à vous servir !

En parallèle, une séance scolaire à destination des coll

l’après‑midi, suivie d’une rencontre bord‑plateau. 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

A fresh, dynamic and interactive show. Plunged into the atmosphere of a cabaret?bar, the audience orders their?

improvisations, which are served up with chic and humor, by enthusiastic and crazy waiters. With actors from the Ligue d’Improvisation de Touraine.

German :

Eine frische, dynamische und interaktive Show. In der Atmosphäre einer Cabaret-Bar bestellt das Publikum seine?

improvisationen, die von den begeisterten und verrückten Kellnern mit Chic und Humor serviert werden. Mit den Schauspielern der Ligue d’Improvisation de Touraine.

Italiano :

Uno spettacolo fresco, dinamico e interattivo. Immerso nell’atmosfera di un bar cabaret, il pubblico ordina le sue?

improvvisazioni, che saranno servite con stile e umorismo da camerieri entusiasti e folli. Con gli attori della Ligue d’Improvisation de Touraine.

Espanol :

Un espectáculo fresco, dinámico e interactivo. Inmerso en el ambiente de un bar de cabaret, el público pide sus?

improvisaciones, que serán servidas con estilo y humor por camareros entusiastas y alocados. Con actores de la Ligue d’Improvisation de Touraine.

L’événement SERVICE COMPRIS Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Brenne