Service Tapas à emporter L’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

Service Tapas à emporter L’Alchimiste

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Profitez de tapas extra gourmandes à emporter confectionnées par votre restaurant L’Alchimiste pour vos réveillons de fin d’année les 24 et 31 décembre ! à commander 8 jours avant.

.

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr

English : Service Tapas à emporter L’Alchimiste

Enjoy delicious tapas to take away, prepared by your restaurant L’Alchimiste for your New Year’s Eve celebrations on 24 and 31 December! Please order 8 days in advance.

German : Service Tapas à emporter L’Alchimiste

Genießen Sie extra leckere Tapas zum Mitnehmen, die von Ihrem Restaurant L’Alchimiste für Ihre Silvesterfeiern am 24. und 31. Dezember hergestellt werden! 8 Tage im Voraus bestellen.

Italiano : Service Tapas à emporter L’Alchimiste

Godetevi le tapas da asporto extra preparate dal vostro ristorante L’Alchimiste per i vostri festeggiamenti di Capodanno il 24 e il 31 dicembre! Ordinate con 8 giorni di anticipo.

Espanol : Service Tapas à emporter L’Alchimiste

Disfrute de tapas gourmet extra para llevar elaboradas por su restaurante L’Alchimiste para sus celebraciones de Nochevieja los días 24 y 31 de diciembre. Haga su pedido con 8 días de antelación.

L’événement Service Tapas à emporter L’Alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Sud Charente