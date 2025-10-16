Services numériques de la Bfm Atelier la recherche et la réservation de documents Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Le catalogue public de la Bfm vous permet de réaliser vos recherches en autonomie même depuis chez vous. Si vous êtes connecté à votre compte lecteur vous pouvez également réserver le document s’il est déjà emprunté.
Inscription à l’espace multimédia ou à l’accueil de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre.   .

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

