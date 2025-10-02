Services numériques de la Bfm atelier le site web Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges
Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Atelier de 30 minutes sur ordinateur.
Découvrez les différentes parties qui constituent le site web de la Bfm informations pratiques, agenda culturel, publications, coups de coeur…
Inscription à l’espace multimédia ou à l’accueil de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .
Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53
