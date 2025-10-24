Sésame au clair de lune Chazemais
Sésame au clair de lune
Chazemais Allier
Début : 2025-10-24 19:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
♀️♂️♀️ Sésame au clair de lune revient à Chazemais ! ✨
Rendez-vous vendredi 24 octobre pour une soirée sportive et solidaire au profit de l’association Allier Sésame Autisme
.
Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 14 16 61
English :
????????? Moonlight Sesame returns to Chazemais! ?
Join us on Friday October 24 for an evening of sport and solidarity in aid of the Allier Sésame Autisme association
German :
????????? Sésame au clair de lune kehrt nach Chazemais zurück! ?
Wir treffen uns am Freitag, den 24. Oktober, zu einem sportlichen und solidarischen Abend zugunsten des Vereins Allier Sésame Autisme
Italiano :
????????? Sésame au clair de lune torna a Chazemais! ?
Unitevi a noi venerdì 24 ottobre per una serata di sport e solidarietà a favore dell’associazione Allier Sésame Autisme
Espanol :
????????? Sésame au clair de lune vuelve a Chazemais ?
Únase a nosotros el viernes 24 de octubre para una velada deportiva y solidaria en beneficio de la asociación Allier Sésame Autisme
L'événement Sésame au clair de lune Chazemais