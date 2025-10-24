Sésame au clair de lune Chazemais

Sésame au clair de lune Chazemais vendredi 24 octobre 2025.

Sésame au clair de lune

Chazemais Allier

‍♀️‍♂️‍♀️ Sésame au clair de lune revient à Chazemais ! ✨



Rendez-vous vendredi 24 octobre pour une soirée sportive et solidaire au profit de l’association Allier Sésame Autisme

.

Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 14 16 61

English :

????????? Moonlight Sesame returns to Chazemais! ?



Join us on Friday October 24 for an evening of sport and solidarity in aid of the Allier Sésame Autisme association

German :

????????? Sésame au clair de lune kehrt nach Chazemais zurück! ?



Wir treffen uns am Freitag, den 24. Oktober, zu einem sportlichen und solidarischen Abend zugunsten des Vereins Allier Sésame Autisme

Italiano :

????????? Sésame au clair de lune torna a Chazemais! ?



Unitevi a noi venerdì 24 ottobre per una serata di sport e solidarietà a favore dell’associazione Allier Sésame Autisme

Espanol :

????????? Sésame au clair de lune vuelve a Chazemais ?



Únase a nosotros el viernes 24 de octubre para una velada deportiva y solidaria en beneficio de la asociación Allier Sésame Autisme

