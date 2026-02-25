Session 2 atelier musique rue Arhanpia Tardets-Sorholus

Session 2 atelier musique

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Fleur et Baptiste, artistes et enseignants, vous invitent à Tardets.

Cet atelier, limité à dix enfants maximum, permet de pratiquer l’improvisation collective et d’apprendre les bases du jeu instrumental selon les goût de chacun piano, percussions, cordes, chants, etc. Réservé aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Possibilité de s’inscrire en cours de session, selon la disponibilité des places. Lieu sans smartphone. .

