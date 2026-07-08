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Session 32 · Nouvelles vibes Afro & R&B : 10 ans de La Place La Place Paris

jeudi 8 octobre 2026 · La Place · Paris

Session 32 · Nouvelles vibes Afro & R&B : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Au programme : une sélection d’artistes émergents et confirmés, des performances live et des sonorités qui façonnent la scène d’aujourd’hui.

Une expérience pensée pour les passionnés de musique, entre découverte, émotion et partage.

À propos de SESSION 32

SESSION 32 est une agence événementielle et un média indépendant dédié aux cultures R&B et Soul. Entre Paris, Marseille et Genève, nous imaginons des soirées, concerts, showcases et expériences artistiques qui mettent en lumière les talents d’aujourd’hui et de demain.

Notre ambition est de créer des rendez-vous où la musique, les artistes et le public se rencontrent dans une expérience authentique, tout en contribuant au rayonnement de la scène R&B et Soul à travers nos événements et nos contenus éditoriaux.

Rendez-vous le jeudi 8 octobre, de 19h30 à 23hà La Place.

À l’occasion des 10 ans de La Place, SESSION 32 vous invite à une soirée dédiée aux nouvelles voix du R&B et de la Soul.
Le jeudi 08 octobre 2026
de 18h30 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T21:30:00+02:00
fin : 2026-10-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T18:30:00+02:00_2026-10-08T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/live-session-32


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