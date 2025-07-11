Session 32 going live part.2 w/ Amaria BB & Jvsh La Place Paris

Vous connaissiez les soirées RnB & Soul Session 32 ? Voici Session 32 Going Live !

Le média et organisateur d’événements Session 32 s’installe à La Place le temps d’une soirée pour mettre à l’honneur trois artistes du genre.

Amaria BB

Née à Londres, Amaria BB est une auteure-compositrice-interprète R&B et dancehall jamaïco-guyanaise. En 2019, à l’âge de 17 ans, elle sort son premier single, « Cha$e the Bag », via le label Black Butter Records. Son titre « Slow Motion », sorti deux ans plus tard en mai 2021, marque un véritable tournant dans sa carrière. Ce succès lui permet de signer avec Columbia Records, ainsi que de se produire plus tard la même année au Strawberries & Creem Festival, aux côtés d’artistes tels que Little Simz, Koffee et Burna Boy. Elle est également diffusée sur BBC Radio 1Xtra. Son premier EP, What’s Done in the Dark, sort le 18 février 2022 et comprend le titre phare « Slow Motion ». Il est suivi la même année par le single « Run », enregistré pour la série originale Amazon Jungle, ainsi que par « Live Some Life », en collaboration avec Ding Dong. Elle sort son album « 9PM in Paris » le 11 juillet 2025.

Josh

Artiste d’origine nigériane, JVSH est une figure montante de l’Afro R&B. Ayant commencé sa carrière à 19 ans, il s’inspire d’artistes comme Adekunle Gold, Bryson Tiller, Wizkid et Tems pour façonner un univers musical unique. Il se démarque par l’utilisation de toplines envoûtantes et l’intégration des langues nigérianes comme le yoruba et l’igbo, rendant ainsi hommage à ses racines culturelles. Son style fusionne l’essence du R&B avec des sonorités afro, créant une musicalité riche et immersive.

El Mvnolo

En mode R&B ça te dit ? Le rookie a dernièrement enchaîné premières parties (Emma, Kulturr, Gabzy), passages sur Planète Rap (Genezio et Jey Brownie) et prestation live chez Session 32.

Pour sublimer cette soirée, on retrouvera également Ashtray aux platines.

Session 32 Going Live est de retour pour un deuxième événement à La Place !

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 22h30

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

