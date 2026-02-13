Session Bluegrass Tremargad’Kafe Trémargat
Session Bluegrass
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-08 14:00:00
Tous les premiers dimanches du mois à 14h, apportez votre banjo, violon, guitare, mandoline, dobro contrebasse, voix, etc…
Org. La Pépie .
Tremargad'Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d'Armor Bretagne
