Session Bluegrass Tremargad’Kafe Trémargat

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Tous les premiers dimanches du mois à 14h, apportez votre banjo, violon, guitare, mandoline, dobro contrebasse, voix, etc…

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

