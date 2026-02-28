Session bretonne · Eurofonik #14 Portevent Nantes
Session bretonne · Eurofonik #14 Portevent Nantes mercredi 4 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 19:30 – 23:00
Gratuit : oui Gratuit – Entrée libre Tout public – Age maximum : 99
Dans le cadre du festival Eurofonik #14 En compagnie des musiciens Erwan Hamon et Guillaume Blain, venez écouter, jouer ou danser lors de cette session bretonne ouverte à toutes et tous. Moment musical convivial garanti au bar de Portevent !
Portevent Nantes 44000
