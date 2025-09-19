Session bretonne avec Régis HUIBAN Bar Chez Cathy Penmarch
Session bretonne avec Régis HUIBAN Bar Chez Cathy Penmarch vendredi 19 septembre 2025.
Session bretonne avec Régis HUIBAN
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Début : 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Session trad chant et musique bretonne.
Sur réservation.
Libre participation. .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
L’événement Session bretonne avec Régis HUIBAN Penmarch a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Destination Pays Bigouden