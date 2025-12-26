Session celtique au Paddy, Paddy Mullin’s Arles

Session celtique au Paddy

Du 01/01 au 31/12/2026.

Chaque premier mercredi du mois à 20h. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Session Celtique au Paddy Mullin’s

Chaque premier mercredi du mois, vibrez au rythme de l’Irlande.

Des musiciens attablés, mangeant, buvant, partagent en musique, leur passion Celtique. .

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25 paddymullins13@laposte.net

English :

Celtic session at Paddy Mullin’s

