Session celtique au Paddy, Paddy Mullin’s Arles

Du 01/01 au 31/12/2026.
Chaque premier mercredi du mois à 20h. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Session Celtique au Paddy Mullin’s
Chaque premier mercredi du mois, vibrez au rythme de l’Irlande.
Des musiciens attablés, mangeant, buvant, partagent en musique, leur passion Celtique. .
Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25 paddymullins13@laposte.net
English :
Celtic session at Paddy Mullin’s
