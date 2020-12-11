Session culturelle #4 Hi Fu Mi Le Tube Seignosse

C’est en observant sa fille et en s’émerveillant de sa fantaisie, qu’Anthony Egéa a eu l’idée de ce spectacle. Dans Hi-Fu-Mi, il revisite ces jeux d’enfants vieux comme le monde et ceux plus récents, nés de l’évolution de notre société à l’ère numérique, et les transcende avec son regard de chorégraphe hip-hop. Deux danseurs nous embarquent dans un voyage imaginaire, à travers une chorégraphie inspirée des jeux de cours de récréation et des défis que se lancent les enfants ! Un spectacle joyeux et poétique.

Par la Cie Rêvolution.

Dès 6 ans.

Tarifs

– Adulte 12€

– De 12 à 17 ans 8€

– Moins de 12 ans 5€

– Pass Jeunes Seignosse 5€

Billetterie en ligne et sur place. .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 89 89 ceva@seignosse.fr

English : Session culturelle #4 Hi Fu Mi

Cultural Session #4 Hi Fu Mi

Dance

Thursday, December 11 at 8pm.

Le Tube, Seignosse Océan.

German : Session culturelle #4 Hi Fu Mi

Kulturelle Session #4 Hi Fu Mi

Tanz

Donnerstag, 11. Dezember, 20 Uhr.

Le Tube, Seignosse Océan.

Italiano :

Sessione culturale #4 Hi Fu Mi

Danza

Giovedì 11 dicembre alle 20.00.

Le Tube, Seignosse Océan.

Espanol : Session culturelle #4 Hi Fu Mi

Sesión cultural nº 4 Hi Fu Mi

Danza

Jueves 11 de diciembre a las 20.00 h.

Le Tube, Seignosse Océan.

