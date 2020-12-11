Session culturelle #4 Hi Fu Mi Le Tube Seignosse
Session culturelle #4 Hi Fu Mi Le Tube Seignosse jeudi 11 décembre 2025.
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Danse
Jeudi 11 décembre à 20h.
Le Tube, Seignosse Océan.
Danse
Jeudi 11 décembre à 20h.
Le Tube, Seignosse Océan.
C’est en observant sa fille et en s’émerveillant de sa fantaisie, qu’Anthony Egéa a eu l’idée de ce spectacle. Dans Hi-Fu-Mi, il revisite ces jeux d’enfants vieux comme le monde et ceux plus récents, nés de l’évolution de notre société à l’ère numérique, et les transcende avec son regard de chorégraphe hip-hop. Deux danseurs nous embarquent dans un voyage imaginaire, à travers une chorégraphie inspirée des jeux de cours de récréation et des défis que se lancent les enfants ! Un spectacle joyeux et poétique.
Par la Cie Rêvolution.
Dès 6 ans.
Tarifs
– Adulte 12€
– De 12 à 17 ans 8€
– Moins de 12 ans 5€
– Pass Jeunes Seignosse 5€
Billetterie en ligne et sur place. .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 89 89 ceva@seignosse.fr
English : Session culturelle #4 Hi Fu Mi
Cultural Session #4 Hi Fu Mi
Dance
Thursday, December 11 at 8pm.
Le Tube, Seignosse Océan.
German : Session culturelle #4 Hi Fu Mi
Kulturelle Session #4 Hi Fu Mi
Tanz
Donnerstag, 11. Dezember, 20 Uhr.
Le Tube, Seignosse Océan.
Italiano :
Sessione culturale #4 Hi Fu Mi
Danza
Giovedì 11 dicembre alle 20.00.
Le Tube, Seignosse Océan.
Espanol : Session culturelle #4 Hi Fu Mi
Sesión cultural nº 4 Hi Fu Mi
Danza
Jueves 11 de diciembre a las 20.00 h.
Le Tube, Seignosse Océan.
