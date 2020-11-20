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AGENDA · Seignosse

Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse

vendredi 20 novembre 2026 · Seignosse

Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle de Réception
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif

Seignosse

Session culturelle – Spectacle Amphi social

Salle de Réception Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Session culturelle – Spectacle Amphi social
Vendredi 20 novembre à 20h.
Salle de réception, Seignosse Bourg.
Session culturelle – Spectacle Amphi social
Vendredi 20 novembre à 20h.
Salle de réception, Seignosse Bourg.

Sophie Kraft, chargée de mission Lutte contre les discriminations et Inclusion à la Ville de Seignosse, vous convie à une conférence gesticulée autour de l’inclusion et de la lutte contre les préjugés. Pour l’occasion, elle a invité la troupe « Exclunion » de Belin-Béliet et son K-Barré tragico-comico-poético-pailleté. Avec leurs chansons, leurs improvisations et une bonne dose de paillettes, les Exclunion font du rire une arme contre les préjugés. Leur devise : « On peut rire de tout, tout le temps et avec tout le monde ! »
Par la Cie Jour de fête

Dès 10 ans.
Tarifs :
– Adulte : 12€
– De 12 à 17 ans : 8€
– Moins de 12 ans : 5€
– Pass Jeunes Seignosse : 5€

Billetterie en ligne et sur place.   .

Salle de Réception Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Session culturelle – Spectacle Amphi social

Cultural Event – Social Auditorium Performance
Friday, November 20, at 8:00 p.m.
Reception Hall, Seignosse Bourg.

L’événement Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse

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