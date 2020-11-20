Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse
vendredi 20 novembre 2026 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Session culturelle – Spectacle Amphi social
Salle de Réception Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Session culturelle – Spectacle Amphi social
Vendredi 20 novembre à 20h.
Salle de réception, Seignosse Bourg.
Session culturelle – Spectacle Amphi social
Vendredi 20 novembre à 20h.
Salle de réception, Seignosse Bourg.
Sophie Kraft, chargée de mission Lutte contre les discriminations et Inclusion à la Ville de Seignosse, vous convie à une conférence gesticulée autour de l’inclusion et de la lutte contre les préjugés. Pour l’occasion, elle a invité la troupe « Exclunion » de Belin-Béliet et son K-Barré tragico-comico-poético-pailleté. Avec leurs chansons, leurs improvisations et une bonne dose de paillettes, les Exclunion font du rire une arme contre les préjugés. Leur devise : « On peut rire de tout, tout le temps et avec tout le monde ! »
Par la Cie Jour de fête
Dès 10 ans.
Tarifs :
– Adulte : 12€
– De 12 à 17 ans : 8€
– Moins de 12 ans : 5€
– Pass Jeunes Seignosse : 5€
Billetterie en ligne et sur place. .
Salle de Réception Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Session culturelle – Spectacle Amphi social
Cultural Event – Social Auditorium Performance
Friday, November 20, at 8:00 p.m.
Reception Hall, Seignosse Bourg.
L’événement Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse
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