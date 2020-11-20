Informations pratiques

Seignosse

Session culturelle – Spectacle Amphi social

Salle de Réception Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Session culturelle – Spectacle Amphi social

Vendredi 20 novembre à 20h.

Salle de réception, Seignosse Bourg.

Session culturelle – Spectacle Amphi social

Vendredi 20 novembre à 20h.

Salle de réception, Seignosse Bourg.

Sophie Kraft, chargée de mission Lutte contre les discriminations et Inclusion à la Ville de Seignosse, vous convie à une conférence gesticulée autour de l’inclusion et de la lutte contre les préjugés. Pour l’occasion, elle a invité la troupe « Exclunion » de Belin-Béliet et son K-Barré tragico-comico-poético-pailleté. Avec leurs chansons, leurs improvisations et une bonne dose de paillettes, les Exclunion font du rire une arme contre les préjugés. Leur devise : « On peut rire de tout, tout le temps et avec tout le monde ! »

Par la Cie Jour de fête

Dès 10 ans.

Tarifs :

– Adulte : 12€

– De 12 à 17 ans : 8€

– Moins de 12 ans : 5€

– Pass Jeunes Seignosse : 5€

Billetterie en ligne et sur place. .

Salle de Réception Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Session culturelle – Spectacle Amphi social

Cultural Event – Social Auditorium Performance

Friday, November 20, at 8:00 p.m.

Reception Hall, Seignosse Bourg.

L’événement Session culturelle – Spectacle Amphi social Seignosse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Seignosse