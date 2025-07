Session de chant Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

Session de chant médiéval, marche et silence, ouverte à tous avec concert le 15 août à 21h00

Rue de l’abbaye Abbaye Notre dame et St Benoït Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 80 82 66

Session of medieval chanting, walking and silence, open to all, with concert on August 15 at 9:00 p.m

Mittelalterliche Gesangs-, Marsch- und Stille-Session, offen für alle mit Konzert am 15. August um 21.00 Uhr

Sessione di canto medievale, camminata e silenzio, aperta a tutti, con concerto il 15 agosto alle 21.00

Sesión de canto medieval, marcha y silencio, abierta a todos, con concierto el 15 de agosto a las 21.00 h

