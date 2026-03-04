Session de jam Irlandaise, La Petite Cure (café associatif), Nantes
Session de jam Irlandaise, La Petite Cure (café associatif), Nantes dimanche 22 mars 2026.
Session de jam Irlandaise Dimanche 22 mars, 13h30 La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-22T13:30:00+01:00 – 2026-03-22T15:30:00+01:00
Fin : 2026-03-22T13:30:00+01:00 – 2026-03-22T15:30:00+01:00
Venez découvrir la jam Irlandaise, initié par Sophie (bénévole de la Petite Cure) et ses ami.es musicien.nes. Au programme, des morceaux festifs et entrainants, avec des musicien.nes tout simplement installé.es à leur table !
La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un petit groupe de musicien.nes viennent jouer des morceaux festifs venus d’Irlande jam irlandaise