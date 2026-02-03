Session de jeu vidéo immersive sur grand écran Place de la Porte de Rouen Honfleur

Session de jeu vidéo immersive sur grand écran

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

par l’association Playful médiation culturelle autour du cinéma et du jeu vidéo

Les spectateur·ices jouent sur grand écran chacun leur tour, à mesure que le médiateur fait passer la manette sans fil, pour arriver jusqu’au bout du jeu.

Celui-ci est choisi pour sa qualité , son ambiance et son histoire.

Aussi plaisant à jouer qu’à regarder !

Lors de cette session, nous jouerons à Untitled Goose Game, crée par House House, développeur de jeux vidéo indépendant.

Les joueur·ses incarneront deux oies qui viennent perturber un village tranquille… Un jeu comique et dynamique qui rappelle des jeux d’animation comme Wallace & Gromit, Chicken run ou bien le cinéma muet avec les cascades des frères Lumière, de Chaplin et de Buster Keaton.

À partir de 11 ans .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Session de jeu vidéo immersive sur grand écran

by the Playful association cultural mediation around cinema and video games

