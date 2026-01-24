Session de moulage de bouchons d’oreilles de gamme professionnelle Agen

Session de moulage de bouchons d’oreilles de gamme professionnelle

95 Boulevard du Président Carnot Agen Lot-et-Garonne

Dans le cadre des campagnes Agi-Son avec Earcare, le Florida organise une session de moulage de bouchons auditifs le samedi 7 février 2026, de 13h à 18h. Des bouchons moulés seront proposés à tarif préférentiel 99€ TTC la paire.

Ce partenariat exclusif nous assure la fourniture de protecteurs auditifs adaptés à la pratique et à l’écoute de la musique pour la prévention des risques auditifs.

Il nous permet donc la fabrication de ces bouchons moulés à un tarif négocié de 99€ la paire (TTC), soit la moitié du prix public. .

As part of the Agi-Son campaigns with Earcare, Florida is organizing a hearing plug molding session on Saturday, February 7, 2026, from 1pm to 6pm. Molded plugs will be offered at a special price: 99? Incl. VAT per pair.

