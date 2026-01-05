Session de moulage de protections auditives chemin de la Vieille Forme Rochefort

Session de moulage de protections auditives

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel de 99 € contre 175 € en tarif individuel.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Pour préserver votre écoute, Le Labo et ses partenaires organisent une session groupée de moulage de protections auditives sur mesure avec filtre acoustique.

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ear protection moulding session

To protect your hearing, Le Labo and its partners are organising a group session to mould customised hearing protection with acoustic filters.

L’événement Session de moulage de protections auditives Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan