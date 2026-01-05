Session de moulage de protections auditives chemin de la Vieille Forme Rochefort
Session de moulage de protections auditives chemin de la Vieille Forme Rochefort vendredi 27 février 2026.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 99 – 99 – 99 EUR
Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel de 99 € contre 175 € en tarif individuel.
Début : 2026-02-27 16:00:00
fin : 2026-02-27 19:30:00
Pour préserver votre écoute, Le Labo et ses partenaires organisent une session groupée de moulage de protections auditives sur mesure avec filtre acoustique.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Ear protection moulding session
To protect your hearing, Le Labo and its partners are organising a group session to mould customised hearing protection with acoustic filters.
