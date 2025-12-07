Session de musique Irlandaise Bar associatif L’Ecurie Genêts
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 17:30:00
Concert de musique irlandaise avec des musiciens amateurs et professionnels.
Possibilité de dîner pendant le concert. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
